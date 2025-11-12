Homem morre e adolescente fica ferido após atropelamento na DF-130

Um homem de 44 anos morreu e um adolescente de 13 anos ficou ferido após serem atropelados no KM 30 da DF-130, no Paranoá. A ocorrência, na noite de terça-feira (11/11), mobilizou três viaturas do Corpo de Bombeiros (CBMDF) para atendimento.

No local, os militares encontraram o homem já em parada cardiorrespiratória. Foi iniciado então os protocolos de reanimação cardiopulmonar, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e teve o óbito declarado no local. O adolescente foi transportado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo o CBMDF, não se tem informações sobre o estado de saúde da segunda vítima nem do hospital de destino.

A Polícia Militar (PMDF) foi acionada para apoio e a Polícia Civil (PCDF) ficou responsável pela perícia. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente, nem sobre o estado de saúde e apoio prestado pelo motorista.