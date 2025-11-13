Nota Legal vai sortear R$ 3,5 milhões em prêmios em 18 de novembro

Os vencedores serão avisados por e-mail, mas também podem consultar os resultados na área restrita do portal Nota Legal - (crédito: Vinicius de Melo / Ascom/Seec)

Atenção, consumidores! O segundo sorteio de 2025 do Programa Nota Legal vai acontecer na próxima terça-feira (18/11). Ao todo, serão distribuídos R$ 3,5 milhões em prêmios, com destaque para o principal valor de R$ 1 milhão, livre de impostos. Os vencedores serão avisados por e-mail, mas também podem consultar os resultados na área restrita do portal Nota Legal.

O sorteio contemplará bilhetes eletrônicos gerados a partir das notas fiscais emitidas entre 1º de novembro de 2024 e 30 de abril de 2025, desde que o consumidor tenha inserido o CPF na nota e esteja cadastrado no programa. Além disso, é necessário que o participante esteja em dia com a Receita do DF até 9 de setembro de 2025, prazo final para a regularização ou parcelamento de débitos.

Os prêmios serão definidos com base no concurso da Loteria Federal do dia 14 de novembro de 2025, administrado pela Caixa Econômica Federal. A distribuição dos valores será a seguinte:

Vencedores serão avisados por e-mail, mas podem consultar portal Nota Legal (foto: Secretária de Economia/Divulgação)

Além da chance de ganhar prêmios, o Nota Legal incentiva o cidadão a acompanhar a emissão de notas fiscais e a verificar o repasse correto dos impostos, fortalecendo a transparência e a arrecadação tributária. Cada consumidor pode registrar até 200 notas por mês, e cada cupom fiscal gera um bilhete eletrônico numerado para o sorteio.