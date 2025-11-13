Homem tira cinto da ex-mulher e joga carro na ribanceira para tentar matá-la

No Distrito Federal, o que parecia ser um acidente de trânsito na verdade foi uma tentativa de feminicídio, contra uma mulher de 29 anos. Em Vicente Pires, o ex-companheiro dela lançou propositalmente o veículo em que estavam contra uma ribanceira, na marginal da EPTG, altura da chácara 59, Colônia Agrícola Samambaia. Segundo a vítima, o homem teria retirado o cinto de segurança dela e jogado o carro intencionalmente no barranco, com o objetivo de matá-la.

De acordo com informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o caso ocorreu na manhã desta terça-feira (11/11), por volta das 8h40 e, inicialmente, foi tratado como uma ocorrência de trânsito comum. No local, os policiais do 17º Batalhão encontraram o carro caído próximo a um córrego. O condutor, um homem de 40 anos, alegava ter perdido o controle da direção enquanto levava a companheira ao trabalho.

Após o acidente, a vítima conseguiu sair do carro e buscou socorro na via. A mulher sofreu luxações e foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT). Ela também informou que vinha sofrendo ameaças e agressões anteriores, o que reforçou a suspeita de um histórico de violência doméstica.

O agressor, por sua vez, apresentou comportamento violento e descontrolado durante o atendimento e, já sob custódia da Polícia Civil, tentou se autolesionar dentro da cela. Diante da atitude, foi necessário o uso da força para contê-lo e garantir a segurança de todos.