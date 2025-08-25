Trecho da EPTG fica interditado para obras até quarta feira (27/8)

por Walkyria Lagaci*

Nesta segunda-feira (25/8), foi interditado um trecho do acostamento e da faixa da direita da EPTG, no sentido Taguatinga. O bloqueio, que ocorre de 10h às 17h, será mantido até quarta-feira (27/8) para dar prosseguimento às obras que vão conectar os sistemas de Santa Maria e Torto/Descoberto pela Caesb. A intervenção será entre o km 8 e o km 10, em extensão de 140 metros.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) instalará três painéis de mensagens variáveis (PMVs) ao longo da via, para orientar motoristas e reforçar a segurança viária no local. Além disso, será implantado um taper de cones e barreiras para organizar o fluxo de veículos durante a interdição.

A obra, com investimento de R$ 13 milhões, possibilitará que a água seja levada para várias regiões do DF, sempre que necessário, sem interrupções.

A adutora começa no viaduto de Taguatinga Centro e segue até o reservatório do Cruzeiro, no Eixo Monumental. Com as ações na EPTG, a Caesb poderá transferir até 1.000 litros de água por segundo, de um sistema para outro.

Recomenda-se que, durante o período das obras, os motoristas redobrem à atenção no trânsito e planejem suas rotas para, se possível, evitar o trecho.

*Com informações da Agência Brasília e do DER

* Estagiária sob supervisão de Márcia Machado