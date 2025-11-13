Homem que tentou matar ex-companheira em Vicente Pires está foragido

O homem acusado de tentar matar a ex-companheira ao lançar o carro em que estavam contra um barranco na marginal da EPTG, em Vicente Pires, segue foragido. De acordo com familiares, Fábio dos Santos Souza, que havia sido preso em flagrante, fugiu enquanto era transferido do Hospital de Base, após receber atendimento médico por ter tentado se ferir dentro da cela.
Segundo o relato de familiares da vítima, ele teria aproveitado o momento em que chegava ou saía do hospital para evadir-se do carro da escolta e, desde então, não foi localizado. O crime, registrado como tentativa de feminicídio, aconteceu nesta terça-feira (11/11).
Um familiar da vítima, que prefere não ser identificado, relatou o desespero da família com a fuga de Fábio e reforçou o pedido de ajuda para encontrar o foragido. "Estamos com muito medo, porque não sabemos onde ele está. A gente não sabe o que ele pode fazer porque ele ameaçou toda família", afirmou.
Segundo o familiar, a vítima, que foi internada no Hospital Regional de Taguatinga (HRT) após o crime, teve muita sorte de sobreviver. “O carro capotou três vezes na pista antes de cair na ribanceira. Graças a Deus ela não fraturou nada. Foi mais pancada e luxação. Deus deu um livramento imenso”, enfatizou.
O crime teria sido premeditado. A mulher, que tentava se afastar de uma relação marcada por ameaças e agressões, foi abordada pelo ex-companheiro quando levava o filho para a escola. “Ele tentou várias vezes reatar. Quando viu que não conseguiria, teve essa atitude. Saiu com ela de carro, soltou o cinto dela e jogou o carro”, disse o familiar.
Após o acidente, a vítima conseguiu sair do veículo e pedir ajuda a motoristas que passavam pelo local. Segundo testemunhas, Fábio se manteve calmo e chegou a conversar com ela dentro da ambulância. “Ele ainda chegou a falar com ela dentro da ambulância. Ligou para a família e disse apenas que tinham sofrido um acidente, mas que estava tudo bem”, relatou.
Fuga
Em nota, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) informou que, durante o período em que permaneceu sob custódia, o suspeito apresentou episódios de agressividade e comportamento autolesivo. De acordo com a corporação, essas atitudes demandaram contenção integral, acompanhamento contínuo do preso e a condução para avaliação médica em duas oportunidades.