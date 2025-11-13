Três mil toneladas de lixo desabam em novo deslizamento no aterro Ouro Verde

O aterro sanitário Ouro Verde, em Padre Bernardo (GO), local em que cerca de 40 mil toneladas de lixo desabaram em 19 de junho de 2025, teve mais um deslizamento de lixo registrado durante a noite dessa quarta-feira (12/11). Chuvas teriam causado o novo deslizamento.

Segundo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), a empresa responsável pelo empreendimento notificou a pasta. Segundo a empresa Ouro Verde, o deslizamento aconteceu em uma pilha antiga, a mesma que desabou há cinco meses. Ainda segundo a empresa, cerca de 3 mil toneladas teriam desabado dessa montanha antiga. Ainda segundo informações, a montanha completa possui 250 mil toneladas.

Equipes da Semad estiveram na região na manhã desta quinta-feira (13/11) para analisar o local e as condições de segurança e possível contaminação. Após análises, foi constatado que o córrego Santa Bárbara não foi atingido pelo novo deslizamento. A empresa Ouro Verde informou, por meio de uma nota, que os resíduos já estão sendo retirados para a nova célula que foi construída.

A prefeitura de Padre Bernardo informou que segue acompanhando a situação do aterro sanitário e cobrará novas medidas urgentes e eficazes para evitar novas tragédias. Segundo a prefeitura, a empresa foi notificada sobre instabilidades, mas não resolveu problemas como o esvaziamento das lagoas de chorume.



