ACIDENTE

Ciclista é atropelado por carro na Esplanada dos Ministérios

Após avaliação inicial, os bombeiros encaminharam a vítima para um hospital de referência

Carro atropela ciclista na Esplanada dos Ministérios - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Carro atropela ciclista na Esplanada dos Ministérios - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um ciclista foi atropelado por um veículo na Esplanada dos Ministérios. O acidente ocorreu em frente ao Ministério da Cultura, no momento em que o ciclista seguia pela via sentido Congresso Nacional. No local, os socorristas encontraram um automóvel Fiat Argo, de cor branca, que havia atingido o ciclista. Ainda não há informações detalhadas sobre a dinâmica da colisão. 

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foram acionadas na quinta-feira (13/11) para a ocorrência e encaminharam três viaturas de socorro no atendimento. Os bombeiros isolaram três faixas da via para garantir a segurança e permitir o trabalho das equipes.

Os socorristas realizaram a avaliação inicial da vítima e procederam ao transporte para um hospital de referência. Não há mais informações sobre o estado de saúde da vítima. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) permaneceu no local após o atendimento, cuidando da área até a liberação da via.

DC
DC

Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 14/11/2025 08:36
