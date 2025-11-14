Ciclista é atropelado por carro na Esplanada dos Ministérios

Um ciclista foi atropelado por um veículo na Esplanada dos Ministérios. O acidente ocorreu em frente ao Ministério da Cultura, no momento em que o ciclista seguia pela via sentido Congresso Nacional. No local, os socorristas encontraram um automóvel Fiat Argo, de cor branca, que havia atingido o ciclista. Ainda não há informações detalhadas sobre a dinâmica da colisão.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foram acionadas na quinta-feira (13/11) para a ocorrência e encaminharam três viaturas de socorro no atendimento. Os bombeiros isolaram três faixas da via para garantir a segurança e permitir o trabalho das equipes.

Os socorristas realizaram a avaliação inicial da vítima e procederam ao transporte para um hospital de referência. Não há mais informações sobre o estado de saúde da vítima. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) permaneceu no local após o atendimento, cuidando da área até a liberação da via.