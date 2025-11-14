InícioCidades DF
Fogo

Incêndio atinge sala de aula em escola de Samambaia Norte

Após o trabalho dos militares, a unidade escolar foi deixada sob responsabilidade da vice-diretora

A perícia do CBMDF foi acionada para identificar as causas do incidente - (crédito: Divulgação/CBMDF)
A perícia do CBMDF foi acionada para identificar as causas do incidente - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um incêndio atingiu uma sala de aula de uma escola na QR 604, em Samambaia Norte, na noite desta quinta-feira (13/11). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), ao chegarem ao local, os militares encontraram fogo concentrado em uma das salas. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As equipes iniciaram imediatamente o combate às chamas com o uso de mangueiras pressurizadas com água, controlando o incêndio em seguida. Não houve feridos.

Após o trabalho dos militares, a unidade escolar foi deixada sob responsabilidade da vice-diretora. A perícia do CBMDF foi acionada para identificar as causas do incidente.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 14/11/2025 00:37
SIGA
x