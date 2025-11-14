Incêndio atinge sala de aula em escola de Samambaia Norte

Um incêndio atingiu uma sala de aula de uma escola na QR 604, em Samambaia Norte, na noite desta quinta-feira (13/11).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), ao chegarem ao local, os militares encontraram fogo concentrado em uma das salas.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
As equipes iniciaram imediatamente o combate às chamas com o uso de mangueiras pressurizadas com água, controlando o incêndio em seguida. Não houve feridos.
Após o trabalho dos militares, a unidade escolar foi deixada sob responsabilidade da vice-diretora. A perícia do CBMDF foi acionada para identificar as causas do incidente.
Saiba Mais
postado em 14/11/2025 00:37