Previsão do tempo: Inmet emite alerta amarelo para baixa umidade nesta sexta

A umidade do ar deve ser o principal fator de atenção no Distrito Federal nos próximos dias, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão indica níveis abaixo dos 30%, cenário típico de tempo seco e potencialmente prejudicial à saúde.

De acordo com o Inmet, a sexta-feira (14/11) começou com temperaturas amenas de 17°C, registrados em Águas Emendadas. Para o restante do dia, a máxima deve alcançar cerca de 32°C, tendência que deve se manter ao longo do fim de semana.

Segundo Danilo Siden, meteorologista do Inmet, o cenário deve ser de tempo firme, sem expectativa de chuva. “Por enquanto, sem condição de precipitação ao longo do fim de semana. Vai predominar sol forte, céu aberto e umidade abaixo de 30%”, afirmou.

O especialista esclareceu que o comportamento do clima está levemente mais seco do que o esperado para novembro. “Para esse mês, a umidade costuma ficar na faixa dos 60%. A gente está um pouco mais seco, apesar de ter tido um episódio de chuva forte no começo do mês. Mas na próxima semana deve voltar a chover”, adiantou.

O Inmet orienta que a população redobre a hidratação, evite exposição prolongada ao sol nas horas mais quentes do dia e mantenha cuidados especiais com crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios.