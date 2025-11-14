Distribuidoras usadas como ponto de encontro de traficantes são fechadas

A operação resultou na prisão de três pessoas pelo crime de contrabando e apreensão de dezenas de cigarros eletrônicos - (crédito: PCDF/Divulgação)

Duas distribuidoras de bebidas na Quadra 504 do Sudoeste foram fechadas por, além de venderem cigarros eletrônicos, serem usadas como ponto de encontro de traficantes que atuavam na região. A operação, conduzida pela 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro) na noite de quinta-feira (13/11), resultou na prisão de três pessoas pelo crime de contrabando, por comercializarem cigarros eletrônicos, conhecidos como vapes, — cuja importação e venda são proibidas no país.

De acordo com as investigações da Polícia Civil (PCDF), os estabelecimentos funcionavam como ambiente para reuniões e negociações de entorpecentes. A movimentação criminosa já vinha sendo monitorada pela corporação e ganhou força após a prisão, na terça-feira (11/11), de um homem flagrado com cocaína na mesma região.

Durante a ação, os agentes constataram ainda que as distribuidoras vendiam bebidas alcoólicas para menores de idade, prática proibida e tipificada como crime. Ao todo, dezenas de cigarros eletrônicos foram apreendidos.

Os detidos foram conduzidos à 3ª DP e devem responder por contrabando e venda irregular de bebidas alcoólicas a adolescentes, além de outros crimes que possam ser configurados ao longo das investigações.