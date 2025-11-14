Clube gay reabre com estrutura ampliada para o público masculino

A Zoom Gay Bar Brasília volta ao circuito noturno da capital anunciando uma reinauguração que pretende movimentar o Setor Comercial Sul. O evento, marcado para esta sexta-feira (14/11), celebra o retorno da casa após quatro meses de espera e reforça a proposta de ser um espaço destinado ao público masculino maior de 20 anos.

O endereço permanece no Setor Comercial Sul (SCS), Quadra 3, a poucos metros da estação de metrô Galeria — ponto destacado pela administração como estratégico pela facilidade de acesso. A casa aposta na localização para atrair frequentadores tanto do Plano Piloto quanto das regiões administrativas.

A nova fase apresenta uma estrutura pensada para diferentes perfis de público. O local reúne pista de dança, DJ, bar, cabines, darkroom, labirinto, cadeira erótica e itens de apoio como lenços umedecidos. A área de serviços inclui ainda armários digitais, fumódromo interno, duchas higiênicas, enxaguante bucal, preservativos e um sistema de segurança reforçado.

Os valores de entrada foram detalhados em duas modalidades: a entrada simples, por R$ 40, e a opção de entrada com consumação, no valor de R$ 120, totalmente revertido em produtos e bebidas dentro da casa.

Conforme a Zoom, a administração opera com regras voltadas ao acolhimento, à segurança e à confidencialidade dos frequentadores. O espaço mantém a política de ambiente exclusivamente masculino, com acesso permitido apenas para maiores de 20 anos, e adota tolerância zero para preconceito, assédio, violência ou qualquer forma de constrangimento.