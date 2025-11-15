Homem morre eletrocutado ao tentar colher mangas no DF

Um homem ainda não identificado morreu eletrocutado na manhã deste sábado (15/11), no Gama, após sofrer choque elétrico enquanto tentava pegar mangas em uma árvore.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a vítima teria encostado em uma fiação elétrica na tentativa de colher a fruta. Equipes de bombeiros foram acionadas e, ao chegarem ao local, confirmaram o óbito.
A área permaneceu isolada para a realização da perícia. A dinâmica do acidente será investigada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).
Saiba Mais
- Cidades DF Endereços do Gama ficam sem energia neste sábado (15/11)
- Cidades DF Estudantes de nível médio comparecem em peso ao aulão final para o Enem
- Cidades DF Bar no Jardim Botânico é atingido por incêndio nesta sexta-feira (14/11)
- Cidades DF Garçom relata momento do incêndio em bar do Jardim Botânico. "Foi assustador"
Por Giovanna Kunz
postado em 15/11/2025 15:55