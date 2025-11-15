InícioCidades DF
Homem morre eletrocutado ao tentar colher mangas no DF

Após o acidente no Gama, o local foi isolado para perícia; PCDF investigará as circunstâncias do acidente

Rua das Mangueiras temporada das Mangas em Brasília - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Um homem ainda não identificado morreu eletrocutado na manhã deste sábado (15/11), no Gama, após sofrer choque elétrico enquanto tentava pegar mangas em uma árvore.

Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a vítima teria encostado em uma fiação elétrica na tentativa de colher a fruta. Equipes de bombeiros foram acionadas e, ao chegarem ao local, confirmaram o óbito.

A área permaneceu isolada para a realização da perícia. A dinâmica do acidente será investigada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

 

Giovanna Kunz

Revista do Correio

É estudante de jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). Atuou como estagiária na editoria de Cultura do Correio Braziliense e integrou a equipe da coluna Claudia Meireles, no Metrópoles. Atualmente, escreve para a Revista do Correio.

Por Giovanna Kunz
postado em 15/11/2025 15:55
