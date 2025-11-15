Homem morre eletrocutado ao tentar colher mangas no DF

Rua das Mangueiras temporada das Mangas em Brasília - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Um homem ainda não identificado morreu eletrocutado na manhã deste sábado (15/11), no Gama, após sofrer choque elétrico enquanto tentava pegar mangas em uma árvore.

Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a vítima teria encostado em uma fiação elétrica na tentativa de colher a fruta. Equipes de bombeiros foram acionadas e, ao chegarem ao local, confirmaram o óbito.

A área permaneceu isolada para a realização da perícia. A dinâmica do acidente será investigada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).