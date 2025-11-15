Homem em surto dispara arma de fogo dentro de apartamento em Samambaia

PMDF prende autor de disparos de arma de fogo dentro de apartamento - (crédito: PMDF/Divulgação)

Moradores de um condomínio na QR 118, em Samambaia, viveram momentos de tensão após um homem, de 46 anos, efetuar diversos disparos de arma de fogo dentro do próprio apartamento, neste sábado (15/11). O episódio, que começou às 6h20, foi desencadeado quando vizinhos ouviram os tiros e acionaram a polícia militar (PMDF). O autor, em surto psicótico, havia se trancado no banheiro do imóvel armado e convicto que pessoas estariam na sala tentando matá-lo.

Com o autor emocionalmente instável, confinado e armado, os policiais acionaram a Operação Gerente, que mobiliza o Batalhão de Operações Especiais (BOPE) para situações críticas. As equipes especializadas isolaram a área e iniciaram protocolos de negociação, com visibilidade reduzida e incerteza sobre o arsenal disponível com o homem.

Depois de horas de diálogo contínuo e estratégias voltadas à preservação de vidas, as negociações avançaram de forma positiva. Às 10h50, o BOPE realizou a entrada tática no apartamento e realizou a prisão do autor sem resistência e sem feridos. No interior do imóvel, foram encontradas uma pistola e munições.

O homem recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) e foi levado ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT) para avaliação médica. Posteriormente, foi conduzido à 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia), onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo.







