InícioCidades DF
ACIDENTE

Colisão entre motocicletas deixa dois feridos no Recanto das Emas

Corpo de Bombeiros e Samu prestaram atendimento no local; uma das vítimas teve ferimentos graves

Colisão entre motocicletas deixa dois feridos - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Colisão entre motocicletas deixa dois feridos - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma colisão envolvendo motocicletas deixou duas pessoas feridas, neste sábado (15/11), na via da Quadra 405, na Área Especial do Recanto das Emas. Um dos motociclistas apresentava lesões graves e recebeu atendimento imediato da equipe médica do Samu, antes de ser transportado a uma unidade hospitalar. O condutor da outra motocicleta estava com ferimentos leves, mas consciente e orientado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Canal do WhatsApp

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 19h12 e encaminhou duas viaturas ao local. Para garantir a segurança dos feridos e o trabalho das equipes, a via foi interditada temporariamente.

O local permaneceu sob cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Ainda não há informações sobre a dinâmica que provocou o acidente.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
DC
DC

Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 15/11/2025 21:27
SIGA
x