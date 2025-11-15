Ônibus atinge carro estacionado e destrói parte de fachada de loja

Um acidente envolvendo um ônibus de transporte coletivo causou destruição na via principal de São Sebastião, neste sábado (15/11). A colisão ocorreu quando o coletivo atingiu um Hyundai HB20 Sedan azul, que estava estacionado, e em seguida avançou contra a fachada de uma madeireira. Apesar do forte impacto, não houve registro de feridos. A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) esteve no local e duas viaturas foram mobilizadas para a ocorrência. Os militares realizaram inspeções na área para identificar possíveis vítimas e avaliar os danos causados.

Ônibus colide com carro estacionado e destrói fachada comercial (foto: CBMDF/Divulgação)

Após o atendimento, os socorristas deixaram o local sob responsabilidade da Polícia Militar (PMDF). Até o momento, não há informações sobre quantos passageiros estavam no ônibus no instante do acidente.