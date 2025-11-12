Detran autua mais de 90 motoristas por estacionamento irregular

Mais de 90 motoristas foram autuados durante uma operação do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), realizada nesta quarta-feira (12/11), em Águas Claras. A ação teve como foco coibir o uso irregular de vagas de estacionamento, especialmente as reservadas para idosos e pessoas com deficiência (PcD).

Ao todo, os agentes fiscalizaram 84 vagas especiais e registraram 12 autuações por uso indevido — casos em que os veículos estavam estacionados sem a credencial obrigatória. Outros 81 condutores foram multados por estacionar em locais proibidos, tanto em áreas comerciais quanto residenciais da região administrativa.

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), estacionar em vagas reservadas sem a devida credencial é infração gravíssima, com multa de R$ 293,47, perda de sete pontos na CNH e remoção do veículo. De acordo com o Detran-DF, as ações de fiscalização têm caráter educativo e preventivo.