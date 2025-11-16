Adolescente é apreendido por tráfico de drogas durante abordagem na BR-080

Um adolescente foi apreendido após ser flagrado transportando diversas porções de drogas na BR-080. Ele estava em um veículo que trafegava com excesso de passageiros e acabou sendo abordado durante a operação. Durante a inspeção de uma bolsa que estava com o adolescente, os militares localizaram outras porções de drogas, incluindo crack e maconha. O jovem afirmou que havia saído da Ceilândia e seguia para Brazlândia, onde pretendia “fazer dinheiro” com o material ilícito.

A ação ocorreu nesse sábado (15/11), por volta das 20h, enquanto equipes do Batalhão de Policiamento Rodoviário, com o apoio do Tático Operacional Rodoviário (TOR) da Polícia Miltiar (PMDF), realizavam um ponto de bloqueio na DF-206, próximo ao entroncamento com a BR-080. Após a ordem de desembarque, os ocupantes passaram por revista pessoal, momento em que porções de entorpecentes foram encontradas com o indivíduo.

O menor foi apreendido e conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente II, onde a ocorrência foi registrada e as medidas legais foram adotadas.