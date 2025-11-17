Motociclista morre em Brazlândia: segunda vítima em menos de 24 horas

Um motociclista morreu após acidente na saída de Brazlândia, sentido Taguatinga. Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), não há indicativo de que a moto tenha se envolvido em uma colisão. Quando o socorro chegou, vítima, ainda não identificada, já estava sem vida. O acidente ocorreu por volta das 6h30 desta segunda-feira (17/11).

Trata-se da segunda morte no trânsito do DF em menos de 24 horas. Na noite desse domingo (16), um homem morreu após envolver-se em uma colisão frontal na DF-180, em Samambaia Norte. Quando o socorro chegou ao local do sinistro, a vítima, que conduzia um Ford KA preto, apresentava ferimentos graves e teve a morte declarada ainda na rodovia.

No sábado (15), uma colisão entre duas motocicletas deixou dois feridos na quadra 405, na Área Especial no Recanto das Emas. Segundo os bombeiros, os condutores, ainda não identificados, foram avaliados e encaminhados em protocolo de trauma: um deles, com lesões graves, foi atendido e transportado pela equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu); o outro, consciente e orientado, apresentava lesões leves e foi levado pelos bombeiros à unidade hospitalar.

