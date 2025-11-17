InícioCidades DF
morte no trânsito

Colisão frontal deixa um homem morto e outro ferido em Samambaia Norte

Quando o socorro chegou ao local do sinistro, a vítima, que conduzia um Ford Ka preto, apresentava ferimentos graves e teve o óbito declarado ainda na rodovia

Colisão deixou uma pessoa morta e outra ferida - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Colisão deixou uma pessoa morta e outra ferida - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Mais uma morte no trânsito foi registrada no Distrito Federal. Um homem morreu após envolver-se em uma colisão frontal na DF-180, em Samambaia Norte. Quando o socorro chegou ao local, a vítima, que conduzia um Ford KA preto, apresentava ferimentos graves e teve a morte constatada ainda na rodovia. 

O outro condutor do outro veículo, uma caminhonete Hilux branca, apresentava apenas ferimentos leves e foi transportado para uma unidade de saúde. O acidente ocorreu na noite desse domingo (16/11) e a via precisou ser interditada para que os militares realizassem o atendimento com segurança. O local ficou sob os cuidados da Polícia Militar (PMDF).

No sábado (15), uma colisão entre duas motocicletas deixou dois feridos na quadra 405, na Área Especial no Recanto das Emas. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), os condutores, ainda não identificados, foram avaliados e encaminhados em protocolo de trauma: um deles, com lesões graves, foi atendido e transportado pela equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu); o outro, consciente e orientado, apresentava lesões leves e foi levado pelos bombeiros à unidade hospitalar.

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP de Jornali

Por Letícia Mouhamad
postado em 17/11/2025 09:13
