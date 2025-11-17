Colisão frontal deixa um homem morto e outro ferido em Samambaia Norte

Mais uma morte no trânsito foi registrada no Distrito Federal. Um homem morreu após envolver-se em uma colisão frontal na DF-180, em Samambaia Norte. Quando o socorro chegou ao local, a vítima, que conduzia um Ford KA preto, apresentava ferimentos graves e teve a morte constatada ainda na rodovia.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O outro condutor do outro veículo, uma caminhonete Hilux branca, apresentava apenas ferimentos leves e foi transportado para uma unidade de saúde. O acidente ocorreu na noite desse domingo (16/11) e a via precisou ser interditada para que os militares realizassem o atendimento com segurança. O local ficou sob os cuidados da Polícia Militar (PMDF).













No sábado (15), uma colisão entre duas motocicletas deixou dois feridos na quadra 405, na Área Especial no Recanto das Emas. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), os condutores, ainda não identificados, foram avaliados e encaminhados em protocolo de trauma: um deles, com lesões graves, foi atendido e transportado pela equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu); o outro, consciente e orientado, apresentava lesões leves e foi levado pelos bombeiros à unidade hospitalar.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular