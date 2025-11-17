Árvore cai e danifica telhado de casa na Cidade Estrutural

Durante as fortes chuvas desta segunda (17), uma árvore de grande porte caiu sobre uma residência no Setor Santa Luzia, na Cidade Estrutural. O Corpo de Bombeiros Militar do DF chegou ao local às 13h37 para retirar a árvore, que danificou o telhado da casa. Não houve vítimas.

Após chegarem ao local, a equipe dos bombeiros isolou a área e iniciou o corte da árvore, que teve de ser interrompido após o retorno das chuvas. Até a publicação desta notícia, a retirada ainda não havia sido finalizada.

Para a noite desta segunda (17), a previsão do Instituto Nacional de Metereologia (Inmet) alerta para pancadas de chuvas e trovoadas isoladas no Distrito Federal, enquanto os ventos vão de fracos a moderados com rajadas. Até amanhã (18), o DF segue em alerta amarelo para perigos potenciais de tempestades.