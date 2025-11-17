Nota Legal realiza sorteio de R$ 3,5 milhões nesta terça (18/11)

Puderam gerar bilhetes os consumidores que pediram CPF na nota fiscal entre 1º de novembro de 2024 e 30 de abril de 2025 - (crédito: - (crédito: Agência Brasília))

Contribuintes que têm o hábito de incluir o CPF nas notas fiscais de compras, que estão cadastrados no Nota Legal e em dia com a Secretaria de Economia (Seec-DF), podem ficar atentos: A partir das 15h desta terça-feira (18), o GDF vai realizar o segundo sorteio do programa em 2025. Para saber se está concorrendo, e com quantos bilhetes, basta acessar o portal Nota Legal, fazer o login com os dados cadastrados e entrar na aba “sorteio”.

De acordo com o Nota Legal, exatos 1.104.288 contribuintes estão aptos a participar da premiação. Eles acumularam 75.150.112 bilhetes e podem ganhar, no total, R$ 3,5 milhões. Serão 12,6 mil prêmios, com o principal pagando R$ 1 milhão. A transmissão acontecerá ao vivo, e poderá ser acompanhada através do canal do YouTube da Secretaria de Economia.

As indicações da conta bancária para recebimento do dinheiro começam no dia 19 deste mês e vão até 17 de fevereiro de 2026. A Seec-DF enfatiza que quem indicar primeiro, receberá primeiro. A previsão de pagamento foi dividida em três datas: sendo o primeiro lote em janeiro; segundo lote em março e o terceiro lote em abril.

Os bilhetes para concorrer à premiação foram gerados a partir de notas fiscais emitidas entre 1° de novembro de 2024 e 30 de abril deste ano. Só estão habilitados os consumidores que estavam adimplentes com a Seec-DF no período de 18 de agosto a 9 de setembro. Cada consumidor tem direito a, no máximo, 200 bilhetes por mês, e um cupom fiscal gera um bilhete eletrônico numerado. O concurso da Loteria Federal, explorado pela Caixa, que servirá de base para o segundo sorteio de 2025, foi o de sexta-feira passada (14).

