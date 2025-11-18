InícioCidades DF
Brasília recebe lançamento de livro que aproxima Mindfulness da prática clínica

Obra apresenta caminhos práticos para integrar Mindfulness à rotina clínica e será lançada em evento aberto ao público em Brasília

"Mindfulness: Uma Nova Perspectiva Para a Psicoterapia" será lançado no próximo dia 21 de novembro - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

A Sociedade Vipassana de Meditação promove, na próxima sexta-feira (21/11), o lançamento do livro Mindfulness: Uma Nova Perspectiva Para a Psicoterapia, escrito pela psicóloga Carla Fragomeni e pelo psicanalista Henry Krutzen. O evento ocorre das 18h30 às 21h, na sede da instituição, localizada na Asa Norte, Quadra 909, em Brasília.

A obra apresenta propostas práticas para integrar o Mindfulness ao trabalho clínico, destacando seu uso como ferramenta de acolhimento, regulação emocional e segurança terapêutica. O livro busca aproximar a prática meditativa da rotina dos profissionais da saúde mental, oferecendo conceitos acessíveis e aplicáveis.

Carla Fragomeni, que há 12 anos integra o corpo docente do programa MBSR da Sociedade Vipassana e atua como psicóloga clínica desde 1995, une sua experiência à trajetória de Henry Krutzen, psicólogo e psicanalista belga reconhecido por suas publicações em psicanálise relacional.

A noite de lançamento contará com apresentação dos autores, sessão de autógrafos, pequeno bufê e venda de exemplares no local. O evento é presencial e aberto ao público.

A equipe da Sociedade Vipassana destaca que esta será uma oportunidade especial para conhecer de perto o trabalho dos autores e dialogar sobre novas abordagens na psicoterapia. “Será uma noite acolhedora e inspiradora”, afirma a organização.

Serviço

  • Lançamento do livro: Mindfulness: Uma Nova Perspectiva Para a Psicoterapia
  • Data: 21/11/2025 (sexta-feira)
  • Horário: 18h30 às 21h
  • Local: Sociedade Vipassana de Meditação – Asa Norte, Qd. 909
  • Entrada: Livre, evento presencial

 

Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 18/11/2025 09:53
