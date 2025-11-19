Atacadistas estão animados para as vendas de Natal

O empresariado do Distrito Federal projeta um dos natais mais fortes dos últimos anos. O Sindiatacadista-DF estima alta de 10% a 15% nas vendas dos itens sazonais, impulsionada pelo consumo antecipado e pela retomada do planejamento das ceias. "A expectativa para este Natal é bastante positiva. O consumidor voltou a se planejar e isso fortalece o desempenho do atacado", diz o presidente da entidade, Álvaro Júnior.

Os panetones devem liderar a expansão. Rodrigo Mamede, da distribuidora Sobebe, aponta que a procura começou mais cedo. "Projetamos entre 10% e 15% de crescimento. Em algumas lojas, tivemos reposição antecipada, porque a venda superou o volume do ano anterior", afirma. Ele destaca a entrada de novas categorias, como pistache e parcerias da Bauducco com a Fini, mas confirma que os clássicos seguem dominantes. "Os tradicionais e o chocotone são os que realmente puxam as vendas."

No segmento de bebidas, a movimentação também é intensa, embora marcada por rupturas pontuais. "As grandes redes compraram um pouco a mais, esperando uma boa virada, mas alguns players precisam liquidar estoques antigos. Isso gera falta pontual em alguns segmentos", explica Fabrício Borges, da Merit.

Com estoques reforçados e confiança renovada, o setor espera um Natal mais forte que o de 2023. "O atacado do DF está preparado para atender à demanda com variedade e competitividade", reforça Álvaro Júnior.

Natal no SMU

A Pupsp celebra a chegada ao espírito natalino hoje, com a inauguração da Casinha do Papai Noel em sua sede no Setor Militar Urbano, a partir das 18h30. Desde de uma hora e trinta da tarde que abriu em março do ano passado, foram mais de 15 mil atendimentos. A estrutura contará com inclusão e musicalidade em parceria com o Instituto Reciclando Sons. Situada na Vila Estrutural, a organização promove formação musical para jovens em situação de vulnerabilidade — seguida da chegada do Papai Noel em charrete iluminada e o acendimento das luzes do prédio.

O Papai Noel estará disponível em todo os fins de semana, até 21 de dezembro (foto: Júlio Magalhães/Poupex)

A decoração incluirá uma árvore de 10 metros, presépio em tamanho real e 70 mil lâmpadas de LED. A exposição infantil, vai de 4 de janeiro, com presença do Bom Velhinho todas as noites até 22 de dezembro. O evento é aberto a toda a população.

Importância da exportação

Renato Agostinho detalhou a importância das exportações para o mercado de trabalho (foto: Humberto Teski/Divulgação)

O diretor do Departamento de Operações de Comércio Exterior (DECEX) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Renato Agostinho, apresentou um dado sobre a importância das vendas para mercados no exterior: empresas que passam a exportar ampliam, em média, 37,6% o quadro de funcionários, e com salários mais altos. Com a nova estrutura da Reforma Tributária, de acordo com Agostinho, o governo projeta alta de 17% nas exportações e de 12% na empregabilidade em 15 anos, segundo o Ipea. A aposta é que a simplificação, a não cumulatividade e a cobrança no destino reduzam o custo Brasil e aproximem o país do modelo usado por concorrentes externos. A regulamentação da LC 214/2025 segue em discussão na Receita e prevê transição até 2033, quando IBS, CBS e Imposto Seletivo substituirão PIS/Cofins, ICMS e ISS. Agostinho deu as declarações durante o Encontro Nacional de Comércio Exterior (Enaex), realizado pela Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB) no Rio de Janeiro.

Cinema em Taguá



De hoje a sábado, o Festival Taguá de Cinema apresenta a Mostra Olhar CineBrasília na CTM em Taguatinga Norte. O encerramento do projeto de inclusão sociocultural terá três longas premiados no festival brasiliense.

As sessões serão às 19h e a entrada é gratuita. A ideia é reforçar o alcance do cinema local em diferentes regiões administrativas do Distrito Federal. A curadoria será realizada pelo Instituto Metrópole.

Encontro no Sinpro

A diretoria do Sindicato dos Professores do Sinpro, vai receber hoje à noite a associação de moradores do entorno universitário de Águas Claras para debater o projeto de urbanização da área. A ação permite revisão do plano de ocupação da UnB, com vistas a ampliar a presença de equipamentos públicos, ampliar a acessibilidade e oferecer mais segurança aos frequentadores.

O encontro ocorre às 19h no auditório da instituição e é aberto a toda a população.





