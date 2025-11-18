Terminam hoje inscrições para o 6° Congresso Maria da Penha Vai à Escola

As inscrições para o 6° Congresso Maria da Penha Vai à Escola se encerram nesta terça-feira (18/11), às 19h. O encontro, que ocorre amanhã (19/11), tem como objetivo divulgar à comunidade escolar informações acerca da Lei Maria da Penha e do direito das mulheres em situação de violência doméstica. Interessados devem preencher este formulário.

O evento, realizado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDF), por meio da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Distrito Federal, será no auditório do Conselho de Justiça Federal (CJF), no Setor de Clubes Esportivos Sul.

Durante o congresso, serão premiados os vencedores da Mostra “Cultura de Paz – Pelo fim da violência contra meninas e mulheres”, que reúne práticas e trabalhos, tanto acadêmicos quanto artísticos, voltados à prevenção e ao enfrentamento da violência de gênero contra meninas e mulheres. Estão participando estudantes e profissionais da educação de instituições de ensino da rede pública do Distrito Federal e do Ceub.

O encontro faz parte da programação da 31ª edição da Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, ação que acontece três vezes ao ano, nos meses de março, agosto e novembro, com o objetivo de acelerar processos em andamento de violência doméstica contra a mulher, ampliar a rede de enfrentamento e prevenir casos.