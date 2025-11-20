DF bate recorde de empregadores e trabalhadores com CNPJ, diz IBGE

O Distrito Federal registrou a maior formalização entre empregadores e trabalhadores por conta própria desde o início da série da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios (Pnad) Contínua, a partir de 2012. Segundo o IBGE, no ano passado, 44,8% desse grupo, o que equivalente a 162 mil pessoas, já atuam com CNPJ. O avanço ocorre apesar da retração de 9,3% no total de empreendedores e autônomos na comparação anual.

O movimento contrasta com o desempenho mais fraco do mercado de trabalho. A população ocupada caiu para 1,47 milhão de pessoas, recuo de 2,7% em relação a 2023. O nível de ocupação também perdeu força: 60,3%, uma queda de 1,4 ponto percentual. A indústria geral e a administração pública seguem perdendo peso na estrutura produtiva local ao longo da série.

Outro sinal estrutural é a queda contínua da sindicalização. Apenas 11,5% dos ocupados eram filiados a sindicatos em 2024, a menor taxa desde 2012. Naquele ano, o índice era de 21,5%. O trabalho em casa também atingiu o maior patamar da série: 11% dos trabalhadores do setor privado atuavam no domicílio, acima da média nacional (7,9%).

Principais dados da PNAD Contínua 2024 (DF)

Ocupados : 1,47 milhão (-2,7%)

: 1,47 milhão (-2,7%) Nível de ocupação : 60,3%

: 60,3% Sindicalização : 11,5% (menor da série)

: 11,5% (menor da série) Empregadores/conta própria : 362 mil

: 362 mil Com CNPJ : 44,8% (recorde)

: 44,8% (recorde) Trabalho em domicílio : 11% (recorde)

: 11% (recorde) Setores em queda : indústria geral (3,8%) e administração pública (25,3%)

: indústria geral (3,8%) e administração pública (25,3%) Setores em alta: alojamento e alimentação; transporte, armazenagem e correio.

Cruzeiro celebra 66 anos com agenda cheia

Uma das cidades mais antigas do Distrito Federal completa 66 anos no próximo dia 30 em alto estilo. E, a partir de hoje, a programação amplia a participação de diferentes grupos da comunidade. As celebrações começam com a abertura dos Jogos Comunitários no Complexo Esportivo e atividades esportivas que se estendem das 8h às 22h.

Aruc, um dos símbolos do Cruzeiro: referência em todo o DF (foto: Breno Fortes/CB/D.A. Press)

A data também coincidiu com a celebração do Dia da Consciência Negra, realizada no mesmo complexo. Ao longo da semana, o roteiro inclui ações de conscientização no Parcão e um sarau promovido pela Academia de Letras do Cruzeiro.

No dia 28, comerciantes ganham espaço com um café e um brechó especial no Cruzeiro Center. À noite, há culto de Ação de Graça e uma solenidade para homenagear pioneiros e personalidades do bairro. O encerramento ocorre no sábado da semana que vem, com desfile cívico na Avenida das Mangueiras.

Calendário

Hoje, 8h às 22h

Abertura dos Jogos Comunitários/Consciência Negra

26 de novembro, 9h

Ação de conscientização no Parcão

27 de novembro, 19h

Sarau da Academia de Letras

28 de novembro, 9h

Café com comerciantes, brechó, culto e homenagens

29 de novembro, 9h

Desfile cívico na Avenidas das Mangueiras

Eficiência energética

A Neoenergia fechou com a CNI uma parceria de R$ 12,6 milhões para turbinar projetos de eficiência energética em cinco distribuidoras do grupo. O acordo, formalizado em Brasília, envolve o Senai na entrega de serviços técnicos nas concessões da Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, São Paulo e Distrito Federal.

Assinatura do acordo entre a CNI e a Neonergia (foto: Divulgação/Fibra)

O pacote, válido por dois anos, segue as regras do Programa de Eficiência Energética da Aneel e prevê o envio de 20 profissionais para diagnósticos, gestão de projetos e desenvolvimento de soluções — do armazenamento de energia ao aquecimento de água. Os recursos serão distribuídos da seguinte forma: Bahia (R$ 3,7 milhões), Rio Grande do Norte (R$ 1,9 milhão), Pernambuco (R$ 2,1 milhões), São Paulo (R$ 2,8 milhões) e Brasília (R$ 1,9 milhão).

R$ 10 mil

Valor que a Latam terá que pagar por danos morais a uma passageira que teve voo cancelado sem aviso prévio. Segundo os autos do processo, a passageira, portadora de doença crônica que exige acompanhamento mensal no Instituto de Pesquisa de Brasília, havia comprado passagens para 8/7/25 entre o Rio e a capital federal, com chegada prevista às 10h, horário compatível com a administração de medicação às 12h e subsequente procedimento médico. Ao chegar ao aeroporto, o voo acabou cancelado. Segundo a autora do processo, ela foi reacomodada apenas para o dia 15 do mesmo mês. Na defesa enviada ao 2º Juizado Especial Cível da Barra da Tijuca/RJ, a companhia aérea alegou caso fortuito decorrente de manutenção não programada do avião.







