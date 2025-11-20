Supremo adota cores africanas em homenagem ao Dia da Consciência Negra

STF recebe uma iluminação especial em apoio ao Dia da Consciência Negra - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

Até 23 de novembro, o edifício-sede do Supremo Tribunal Federal (STF) recebe uma iluminação especial em apoio ao Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. A data propõe uma reflexão sobre a valorização da cultura afro-brasileira e a luta contra o racismo. As cores amarela, vermelha e verde foram escolhidas por representarem tons presentes nas bandeiras de 13 países africanos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A iniciativa integra o calendário oficial de iluminação especial da Corte, que busca reforçar o compromisso do STF com a promoção da dignidade humana, da igualdade e da Justiça.

Ao longo de novembro, outras ações de iluminação também marcam o calendário do STF. Até 15 de novembro, o edifício-sede permaneceu iluminado em azul, em referência ao “Novembro Azul”, campanha dedicada à prevenção e ao combate ao câncer de próstata, incentivando os cuidados com a saúde do homem e a realização de exames preventivos.

Já no fim do mês, de 24 a 30 de novembro, o prédio será iluminado de laranja em apoio aos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas, campanha cuja iluminação se estenderá até o início de dezembro.

Leia também: Mulheres negras em movimento: Correio promove debate no Mês da Consciência Negra

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por STF-Supremo Tribunal Federal (@supremotribunalfederal)