PRAÇA DOS TRÊS PODERES

Supremo adota cores africanas em homenagem ao Dia da Consciência Negra

Cores presentes em bandeiras africanas reforçam mensagem de valorização cultural e combate ao racismo

STF recebe uma iluminação especial em apoio ao Dia da Consciência Negra - (crédito: Reprodução/Redes sociais )
Até 23 de novembro, o edifício-sede do Supremo Tribunal Federal (STF) recebe uma iluminação especial em apoio ao Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. A data propõe uma reflexão sobre a valorização da cultura afro-brasileira e a luta contra o racismo. As cores amarela, vermelha e verde foram escolhidas por representarem tons presentes nas bandeiras de 13 países africanos.

A iniciativa integra o calendário oficial de iluminação especial da Corte, que busca reforçar o compromisso do STF com a promoção da dignidade humana, da igualdade e da Justiça.

Ao longo de novembro, outras ações de iluminação também marcam o calendário do STF. Até 15 de novembro, o edifício-sede permaneceu iluminado em azul, em referência ao “Novembro Azul”, campanha dedicada à prevenção e ao combate ao câncer de próstata, incentivando os cuidados com a saúde do homem e a realização de exames preventivos.

Já no fim do mês, de 24 a 30 de novembro, o prédio será iluminado de laranja em apoio aos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas, campanha cuja iluminação se estenderá até o início de dezembro.

 

Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 20/11/2025 11:08
