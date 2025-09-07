InícioCidades DF
Mulher e dois filhos pequenos sobrevivem a capotagem na EPIA Sul

Mãe e dois filhos de 4 anos e 3 anos saíram, aparentemente ilesos, do sinistro de trânsito na EPIA. Bombeiros realizaram atendimento e as vítimas foram levadas ao hospital por precaução

A motorista perdeu o controle do veículo, saiu da pista e capotou - (crédito: Reprodução/CBMDF)
Uma mulher de 32 anos perdeu o controle do veículo, saiu da pista e capotou o carro na EPIA Sul, sentido Cruzeiro, nas proximidades do acesso à EPIG. No carro estavam também os dois filhos dela, de 4 anos e 3 anos.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou, a mãe das crianças já tinha retirado elas do veículo. O sinistro de trânsito ocorreu às 22h48 de sábado (7/9). 

Apesar do impacto, os três ocupantes do veículo não apresentaram ferimentos aparentes, mas foram encaminhados, por precaução, ao Hospital Brasília para avaliação médica. O veículo foi deixado sob os cuidados de familiares da motorista.

Por Vitória Torres*
postado em 07/09/2025 08:59
