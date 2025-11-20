Feriado deve ser de calorão e baixa umidade; chance de chuva é baixa

Bom dia, Brasília! DF amanheceu ensolarado e com baixa previsão de chuvas - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Bom dia, brasiliense! Nesta quinta-feira (20/11) de feriado, o Distrito Federal amanheceu com tempo aberto e poucas nuvens. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o quadradinho registrou mínima de 19ºC durante a manhã e a máxima deve bater os 30ºC no decorrer da tarde. Diante da baixa umidade, a região está sob aviso amarelo, indicando perigo potencial à saúde.

A expectativa é que o calorão tome conta dessa tarde, com rajadas de vento de fracas a moderadas. A umidade pode variar de 30% a 80% e há possibilidade de chuvas rápidas e isoladas. Para a sexta-feira (21) e o fim de semana, a previsão é de temperaturas mais amenas, com umidade em elevação e pancadas de chuva, principalmente no domingo (23).

Devido à baixa umidade, o meteorologista recomenda alguns cuidados para evitar problemas de saúde: manter boa hidratação; hidratar periodicamente as narinas e os olhos com soro fisiológico, utilizar umidificador, baldes ou bacias com água, ou panos molhados para elevar a umidade; manter adequada limpeza dos ambientes; e dar preferência a refeições leves.

Também deve-se evitar fazer atividades físicas nos períodos mais quentes do dia, além de ter atenção ao manusear fogo para evitar incêndios e queimadas. Bom feriado!

