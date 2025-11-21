Pedidos de mineração são suspensos na Chapada dos Veadeiros

Pedidos de mineração na Chapada dos Veadeiros são suspensos após pedido do MPF - (crédito: Divulgação/ICMBio)

Após uma decisão judicial provocada por ação do Ministério Público Federal (MPF), a Agência Nacional de Mineração (ANM) suspendeu todos os requerimentos de pesquisa e lavra mineral no Território Kalunga, que abrange Cavalcante, Monte Alegre e Teresina de Goiás.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A determinação veio da Vara Federal Cível e Criminal de Formosa (GO), que, em 30 de setembro, acolheu o pedido do MPF e deu 30 dias para que a ANM comprovasse o cumprimento da sentença.

Leia também: Chegada do 13º vai servir para aliviar dívidas em atraso, avalia Fecomércio



Em resposta, a Coordenação Regional de Outorga da ANM em Goiás e no Distrito Federal recomendou a paralisação imediata dos processos minerários na área. A medida foi formalizada em 6 de novembro, quando a Gerência Regional da agência publicou no Diário Oficial da União a suspensão dos requerimentos de pesquisa, atendendo parte da ordem judicial.

Leia também: Consciência Negra: elo entre o ancestral e o futuro marcam primeiro dia de festa



A sentença determina que a ANM — ainda identificada como DNPM na época — anule licenças e autorizações concedidas sem a consulta prévia à Comunidade Quilombola Kalunga — direito garantido pela Convenção nº 169, da Organização Internacional do Trabalho, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro desde 2004.

