‘Tremembé’ tem 2ª temporada confirmada e estreia presença de Robinho

Para a felicidade dos fãs de true crime, a trama criminal de Tremembé continuará a ser explorada. A produção do Prime Video voltada ao cotidiano do “presídio dos famosos" voltou aos holofotes após Marina Ruy Barbosa publicar, nesta sexta (21/11), que a série está renovada para a segunda temporada. A intérprete de Suzane von Richthofen, compartilhou o comunicado em seu perfil do Instagram e comemorou a novidade, ainda sem data de estreia.

O anúncio veio acompanhado de um vídeo que apresentou o novo rosto da história: Robinho, condenado a nove anos de prisão por estupro coletivo. A primeira temporada, marcada por figuras como Elize Matsunaga, os irmãos Cravinhos, Alexandre Nardoni e Anna Jatobá, agora abre espaço para outra narrativa de forte repercussão.

“Me ligaram direto de Tremembé. E dessa vez não era golpe. Chegou a confirmação que vocês estavam esperando!”, escreveu a atriz ao dividir a notícia com o público.

Conforme o Prime Video, a história será guiada pela presença de Robinho e seguirá explorando os efeitos deixados pelos episódios anteriores. No núcleo feminino, Suzane permanece no centro das atenções ao tentar entender como será acolhida pela sociedade após a prisão. Elize Matsunaga, por sua vez, encara o regime aberto e os desafios de reconstruir a vida enquanto exerce uma nova profissão.

Na ala masculina, o contraste de poder volta a ser tema sensível: Thiago Brennand e Robinho, ambos condenados por crimes sexuais, chegam a Tremembé e alteram a dinâmica entre os internos, acentuando privilégios e disputas.