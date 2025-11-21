Morre Marlon Tomazzete, subprocurador-geral do DF, aos 49 anos

O professor, advogado e subprocurador-geral do Distrito Federal Marlon Tomazette morreu, nesta sexta-feira (21/11), aos 49 anos. A notícia foi confirmada pela Procuradoria Geral do Distrito Federal (PGDF) e pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (FESMPDFT) esta noite.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Celebração da Consciência Negra reúne 50 mil pessoas no primeiro dia



O jurista estava internado desde outubro enquanto esperava passar por um procedimento médico, em decorrência de uma doença autoimune. Amigos de Tomazzete chegaram a fazer uma campanha de doação de sangue semanas atrás.

Natural de Brasília, Tomazette atuava na PGDF desde 1999. Em nota, a Procuradoria lamentou a morte e afirmou que o jurista atuou em mais de duas décadas com “excelência, compromisso e absoluto respeito ao serviço prestado à sociedade”.

A FESMPDFT afirmou que Tomazzete formou gerações de alunos que hoje também integram a comunidade acadêmica da instituição. “Em que pese sua trajetória profissional e acadêmica irretocável, registramos, sobretudo, o ser humano singular que sempre foi: dedicado, humilde, alegre e radiante, mesmo diante das dificuldades de saúde que enfrentou nos últimos tempos”, afirma a nota de pesar.

O ministro do Superior Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes prestou solidariedade aos familiares do jurista. "Autor de importantes obras e referência em direito societário, falimentar e contratual, formou gerações de alunos com excelência, generosidade e profundo compromisso com o ensino de qualidade. Querido entre os estudantes, deixa um legado relevante para a formação crítica de profissionais da área", escreveu nas redes sociais.

“Vai deixar imensa saudade”, comentou a ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Daniela Teixeira.

Tomazzete deixa mais de 50 artigos escritos e 11 livros publicados na carreira.