Ministro descarta cancelamento do Enem 2025; PF apura possível vazamento de questões

O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou nas redes sociais que a edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025 está mantido, negando qualquer possibilidade de cancelamento. “Quero tranquilizar: o Enem continua. Os dois gabaritos já foram divulgados e o resultado final será publicado em janeiro do próximo ano. Portanto, boa sorte”, declarou.

Em vídeo, Santana também comentou o suposto vazamento de questões do exame durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais. Segundo o ministro, um estudante teria divulgado itens semelhantes aos que apareceram na prova. “O INEP tomou a decisão técnica de anular três itens com o objetivo de garantir isonomia e evitar prejuízo a qualquer participante. É um caso de polícia, e a Polícia Federal já foi acionada para adotar todas as providências necessárias”, afirmou.

Apesar da posição oficial, grupos de estudantes organizam manifestações em todo o país para pedir a anulação integral do Enem 2025. Em Brasília, manifestantes se reuniram em frente à sede do Inep nesta sexta-feira. O movimento reivindica a anulação completa da prova, renovação do banco de itens e responsabilização dos envolvidos no episódio. Também pede mudanças nos pré-testes realizados no âmbito do Prêmio Capes Talento Universitário.

Entenda o caso

Na segunda-feira (17), um dia após a aplicação das provas de matemática e ciências da natureza, viralizou um vídeo em que o estudante de medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC), Edcley Teixeira, apresentava suas apostas para o exame e exibia pelo menos cinco questões com forte semelhança às que foram aplicadas oficialmente.

Diante da repercussão, o Inep divulgou nota reafirmando “a isonomia, a lisura e a validade das provas do Enem 2025”. O instituto anunciou a anulação de três questões do exame e reiterou que “nenhuma questão foi apresentada tal qual na edição de 2025”. Segundo o órgão, as publicações nas redes sociais mostraram apenas “similaridades pontuais entre os itens”.

As questões anuladas tratavam de cálculo de parcelamento, na prova de matemática, e de fotossíntese e do grito, na prova de ciências da natureza. O MEC informou ainda ter acionado a Polícia Federal para investigar possível quebra de confidencialidade ou divulgação indevida de itens sigilosos.