Capotagem de ônibus após colisão no DF deixa 27 feridos, 3 em estado grave

Atualizações dos bombeiros dão conta de que, das três vítimas graves, duas tiveram rebaixamento de nível de consciência e uma estava com suspeita de fratura de fêmur

Acidente ocorreu na noite deste domingo - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Três pessoas ficaram gravemente feridas no acidente de trânsito envolvendo um caminhão-guincho e um ônibus de viagem ocorrido na noite desse domingo (23/11), na BR-020, em Planaltina, sentido Formosa (GO). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a colisão entre os veículos provocou a capotagem do ônibus, que seguia para o Piauí. Quartéis de Planaltina, Sobradinho, Paranoá e Lago Norte foram acionados para atender à ocorrência.

Atualizações da corporação dão conta de que 35 ocupantes do ônibus foram atendidos no local do acidente, dos quais 27 precisaram ser transportados ao hospital, sendo 16 pelos bombeiros e 11 pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Das vítimas graves, duas tiveram rebaixamento de nível de consciência e uma estava com suspeita de fratura de fêmur.

Entre as vítimas transportadas, algumas eram crianças, que foram conduzidas acompanhadas por seus responsáveis. Os bombeiros não informaram, porém, a quantidade destas vítimas e seus estados de saúde. O motorista do caminhão-guincho não necessitou de atendimento.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) assumiu a preservação do local, enquanto a Polícia Civil foi acionada para realizar a perícia.

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 24/11/2025 07:45 / atualizado em 24/11/2025 07:46
