Capotagem de ônibus após colisão no DF deixa 27 feridos, 3 em estado grave

Três pessoas ficaram gravemente feridas no acidente de trânsito envolvendo um caminhão-guincho e um ônibus de viagem ocorrido na noite desse domingo (23/11), na BR-020, em Planaltina, sentido Formosa (GO). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a colisão entre os veículos provocou a capotagem do ônibus, que seguia para o Piauí. Quartéis de Planaltina, Sobradinho, Paranoá e Lago Norte foram acionados para atender à ocorrência.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Atualizações da corporação dão conta de que 35 ocupantes do ônibus foram atendidos no local do acidente, dos quais 27 precisaram ser transportados ao hospital, sendo 16 pelos bombeiros e 11 pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Das vítimas graves, duas tiveram rebaixamento de nível de consciência e uma estava com suspeita de fratura de fêmur.
Entre as vítimas transportadas, algumas eram crianças, que foram conduzidas acompanhadas por seus responsáveis. Os bombeiros não informaram, porém, a quantidade destas vítimas e seus estados de saúde. O motorista do caminhão-guincho não necessitou de atendimento.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) assumiu a preservação do local, enquanto a Polícia Civil foi acionada para realizar a perícia.