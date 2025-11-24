InícioCidades DF
morte no trânsito

Ciclista morre após ser atropelado por carro no Lago Sul

Homem morreu após ser atropelado por um carro de passeio na subida do Lago Sul. Quando o socorro chegou, ele já estava sem sinais vitais

Ciclista morreu no local do acidente - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Ciclista morreu no local do acidente - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um ciclista, ainda não identificado, morreu após ser atropelado por um carro de passeio na subida do Lago Sul, sentido Paranoá. Quando o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) chegou ao local do sinistro de trânsito, a vítima já estava sem sinais vitais. 

Imagens compartilhadas pela corporação mostram a frente do veículo, incluindo o parabrisa, bastante danificada. O motorista permaneceu no local do acidente durante o socorro. A colisão ocorreu na noite desse domingo (23/11).

A via precisou ser interditada para garantir a segurança durante o atendimento. A Polícia Civil do DF e a Polícia Militar foram acionadas para o local. Ainda não há informações detalhadas sobre a dinâmica do acidente

Já na madrugada desta segunda-feira (24), uma capotagem deixou um homem ferido nas proximidades da Rota do Cavalo, em Sobradinho. Quando as equipes dos bombeiros chegaram ao local do sinistro, encontraram um VW Voyage 1.0L MC4 capotado e apoiado sobre o teto após colidir com uma árvore. O condutor recebeu atendimento e foi transportado ao hospital, consciente e orientado.

  • Capotagem ocorreu na Rota do Cavalo, em Sobradinho
    Capotagem ocorreu na Rota do Cavalo, em Sobradinho Divulgação/CBMDF
