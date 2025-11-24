A força dos atacarejos no Distrito Federal

A recorrência dos grandes varejistas como pontos de emissão de notas fiscais reforça o peso desses estabelecimentos na arrecadação e no uso do programa - (crédito: Whisk/Google AI)

Uma análise sobre o último sorteio do Nota Legal, realizado na semana passada, chama a atenção: a força dos atacarejos no consumo do DF. Seis dos 10 maiores prêmios tiveram notas emitidas em mercados, hipermercados e atacadões. Trata-se de um sinal de onde, de fato, está o grosso das compras formais no Distrito Federal.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O prêmio principal, de R$ 1 milhão, saiu para um morador de Taguatinga Norte que gastou R$ 145,37 no Ultrabox do Polo JK, em Santa Maria. A recorrência dos grandes varejistas como pontos de emissão de notas fiscais reforça o peso desses estabelecimentos na arrecadação e no uso do programa.

Os R$ 200 mil seguintes foram para moradores da Estrutural (nota de clínica odontológica) e de Mestre D'Armas, em Planaltina, esse último com uma compra de apenas R$ 22,99 em uma loja da Cacau Show. Mesmo assim, entre os 10 principais prêmios, a predominância segue sendo dos grandes mercados.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O sorteio movimentou 75 milhões de bilhetes e distribuiu R$ 3,5 milhões em prêmios. A lista dos demais premiados inclui moradores de Taguatinga Sul, Sobradinho, Taquari, Lago Sul, Ceilândia Norte e Asa Sul. Os ganhadores têm 90 dias para indicar conta bancária; créditos acumulados seguem podendo ser usados para abatimento de IPVA e IPTU.

Os ganhadores

1º prêmio - R$ 1 milhão

Taguatinga Norte - Compra de

R$ 145,37 no Ultrabox de Santa Maria

2º prêmio - R$ 200 mil

Estrutural

3º prêmio - R$ 200 mil

Setor de Mansões Mestre D´Armas/Planaltina

4º prêmio - R$ 100 mil

Taguatinga Sul

5º prêmio - R$ 100 mil

Sobradinho

6º prêmio - R$ 100 mil

Setor Habitacional Taquari (Lago Norte)

7º prêmio - R$ 50 mil

Lago Sul

8º prêmio - R$ 50 mil

Lago Sul

9º prêmio - R$ 50 mil

Ceilândia Norte

10º prêmio - R$ 50 mil

Asa Sul

Reta final da Black Friday

A Cielo entrou na reta final da Black Friday operando em modo de prontidão máxima. Desde julho, a companhia realiza testes de estresse para ampliar de cinco a 12 vezes a capacidade média de processamento — um colchão técnico que agora inclui o avanço do Pix no e-commerce. A preparação passa pelo NCC, o centro de comando da empresa, que terá mais de 400 profissionais mobilizados na "sala de guerra".

Os investimentos para a operação cresceram 13% em relação a 2024. A companhia também elevou em mais de 60% o volume de testes de contingência, reflexo do novo modelo operacional estruturado por pilares de negócio. Na prática, é um esforço para reduzir tempo de resposta e mitigar incidentes em um dos períodos mais sensíveis para o varejo.

A agenda de segurança ganhou reforços: auditorias preventivas, monitoramento em tempo real e campanhas internas contra phishing. Fora do front técnico, a Cielo aposta em comunicação — com Gil do Vigor como embaixador — e em capacitação de pequenos negócios em parceria com o projeto Asmara, numa tentativa de ampliar o alcance comercial da data e fidelizar empreendedores.

Filhos no currículo

Num mercado em que ter filhos ainda pesa contra a trajetória — sobretudo de mulheres —, a consultora Camila Antunes tenta virar o jogo. Em Coloque os Filhos no Currículo, a autora sustenta que o cuidado funciona como plataforma de liderança. Dados do estudo Radar da Parentalidade, feito em 2024 com 800 profissionais, reforçam a tese: 98% dizem ter desenvolvido capacidades úteis à carreira, como paciência, empatia e negociação.

Camila reúne aprendizados de programas aplicados em mais de 300 empresas, entre elas Nubank, B3, Coca-Cola e Cielo. Segundo a consultora, ações estruturadas de parentalidade reduziram em 33% o turnover de mulheres após a licença-maternidade. O lançamento será hoje à noite, na Livraria Travessa do Casa Park, a partir das 18h30.

Coleção de cadeiras

O Outlet Premium Brasília aposta na moda para turbinar as vendas na Black Friday e no Natal. O centro de compras lança uma coleção de quatro cadeiras colecionáveis com estampas do artista Lito Nocêra, conhecido por trabalhos em realidade aumentada e parcerias com marcas, como Claro e Havaianas. A partir de quinta-feira até 24 de dezembro, cada cadeira poderá ser levada a cada R$ 300 em compras, mediante acréscimo de R$ 60. O conjunto completo sai por R$ 200.

Parte da receita será destinada ao Hospital do GRAACC, adicionando verniz social à ação. A campanha mira estimular o tíquete médio e ampliar engajamento em um dos grandes períodos do varejo, reforçando o posicionamento do outlet — instalado na BR-060, em Alexânia — como destino regional de consumo.

Quantidade de barras de chocolates vendidas pela LaBarr ao Chile. Trata-se da primeira exportação da empresa brasiliense. Com uma equipe de 15 colaboradores e capacidade para produzir até 4 toneladas de chocolate por mês, a LaBarr fabrica barras, drágeas e cremes de chocolate na Asa Norte, além de nibs de cacau. O cacau vem de pequenos produtores de diversas regiões do Brasil.

A empresa integrou o programa Exporta DF, coordenado pela Federação das Indústrias do DF (Fibra).







