Passageiro morre após motociclista fugir de policiais e bater em muro

Fuga terminou com passageiro de moto morto em Vicente Pires; suspeito carregava entorpecentes e estava com CNH vencida - (crédito: pexels)

Um homem de 30 anos morreu, na madrugada desta quarta-feira (26/11), após a moto em que estava colidir contra um muro na Chácara 108 do Setor Habitacional Vicente Pires. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o acidente ocorreu após o motociclista desobedecer à ordem de parada e fugir em alta velocidade. Ele perdeu o controle da direção em uma curva e bateu.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A ocorrência se deu quando policiais realizavam patrulhamento tático e receberam informações sobre um veículo furtado que teria entrado na região. Durante as buscas, no trecho 3, conjunto 02, a equipe visualizou dois homens em uma motocicleta Honda XRE 300, cujo passageiro estava sem capacete e carregava uma mochila e um balde com copos e garrafas, o que levantou suspeita.

O condutor, 26 anos, desobedeceu à ordem de parada e iniciou fuga em alta velocidade ao perceber a aproximação da viatura. A corporação pediu apoio via rádio e manteve o acompanhamento. Durante a evasão, o motociclista perdeu o controle da direção em uma curva e colidiu violentamente contra um muro. O passageiro não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF). O motociclista sofreu lesões e foi encaminhado ao Hospital Regional de Taguatinga.

Fuga terminou com passageiro de moto morto em Vicente Pires; suspeito carregava entorpecentes e estava com CNH vencida (foto: Divulgação/PMDF)

Durante o atendimento, o condutor admitiu aos policiais que fugiu, pois carregava uma pequena porção de maconha, além de estar com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida e ter ingerido bebida alcoólica. Em seu bolso, foi encontrada uma porção de maconha. O teste de etilômetro registrou 0,30 mg/L.

A área foi isolada para os trabalhos periciais e a motocicleta foi removida pela Polícia Civil. O caso foi registrado na 8ª Delegacia de Polícia (SIA) como homicídio culposo, desobediência e uso e porte de substância entorpecente.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular