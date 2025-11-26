Motociclista foge após atropelar criança em Valparaíso (GO)

Uma menina de 8 anos foi atropelada na tarde desta terça-feira (25/11), no bairro Parque Marajó, em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. O atropelamento ocorreu no momento em que a criança e um grupo de estudantes chegava em casa, após descerem de um ônibus escolar.

Imagens de câmeras de segurança próximas ao local do sinistro mostram a criança, identificada como Yasmin Sofia, tentando atravessar a rua em direção à calçada quando ela e outros estudantes são atingidos por um motociclista. Veja:

De acordo com testemunhas, o motociclista estaria em alta velocidade e, supostamente, ao tentar desviar de um quebra-molas atingiu a menina. O impacto foi tão forte que a criança foi arremessada. Logo após o atropelamento, o condutor da moto fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

Yasmin Sofia foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional do Gama, onde permanece internada. Ela teve que passar por cirurgia, pois fraturou ossos da perna (tíbia e fíbula). Os médicos também examinam a gravidade dos ferimentos que ela teve na cabeça.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Valparaíso. O principal objetivo é identificar o motociclista responsável pelo atropelamento e sua posterior fuga.

