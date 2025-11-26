Zoológico de Brasília entra para a rede global de conservação

O Zoológico de Brasília se tornou associado à Associação Mundial de Zoológicos e Aquários (Waza), que é a principal aliança global que reúne zoológicos, aquários, federações e instituições relacionadas ao cuidado e à conservação de espécies em todo o mundo. O ingresso consolida o local entre as instituições reconhecidas internacionalmente por boas práticas em bem-estar animal, sustentabilidade e educação ambiental.

A associação abre portas para novos projetos, colaborações e padrões ainda mais avançados de manejo, e tem objetivo de aprofundar o alinhamento às diretrizes que regem os zoológicos modernos, ampliando o impacto científico, educativo e ambiental dos projetos já desenvolvidos. Nesse contexto, o zoológico também terá acesso a ações internacionais e práticas globais de cuidado animal e conservação; com isso, terá mais oportunidades para capacitação, inovação e integração em iniciativas.

Para o futuro, está previsto para o zoológico a expansão de parcerias com universidades, centros de pesquisa e outros locais, possibilitando novas iniciativas de conservação, pesquisas científicas e melhorias constantes no bem-estar dos animais.

“Fazer parte da Waza coloca o Zoológico de Brasília entre as instituições reconhecidas mundialmente pelo compromisso com o bem-estar animal, a conservação da biodiversidade e a educação ambiental. É um marco na nossa história. Representa o reconhecimento internacional de que estamos alinhados aos princípios dos zoológicos modernos: cuidar bem dos animais, conservar espécies ameaçadas, educar e inspirar as pessoas e gerar conhecimento científico. É um orgulho fazer parte dessa rede global comprometida com o futuro da biodiversidade", diz o diretor-presidente, Wallison Couto.