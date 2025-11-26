Caminhão de lixo atropela e mata gari durante coleta em Sobradinho

Quando Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal chegou, a vítima estava sem vida - (crédito: Cedido ao Correio)

Manuela Sá*

O gari Willian Vieira dos Santos morreu nesta quarta-feira (26/11), após ser atropelado pelo caminhão de lixo no qual trabalhava. O sinistro ocorreu por volta das 11h, durante a atividade de coleta, no Condomínio Serra Azul, na Quadra 03 de Sobradinho II.

Quando o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal chegou ao local, a vítima estava no chão perto da traseira do caminhão, sem vida. O condutor do veículo e um colega de trabalho receberam atendimento e foram encaminhados à unidade hospitalar para avaliação médica.

Em nota, o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) informou que “as circunstâncias do ocorrido estão sendo apuradas”. A empresa destacou que está "prestando toda a assistência à família neste momento de dor".

*Estagiária sob supervisão de Eduardo Pinho