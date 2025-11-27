30ª Dia da Mulher contará com serviços gratuitos para mulheres em vulnerabilidade

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) realizará, nesta segunda-feira (1º/12), a 30ª edição do projeto Dia da Mulher, ação que reúne rede de serviços destinados a mulheres em situação de vulnerabilidade. No evento, ocorrerá um bazar de doação de roupas e de calçados, além da distribuição de 50 cestas básicas ofertadas pelo Rota do Bem e pela Fundação Câmara de Dirigentes Lojistas do DF (CDL-DF).

O evento oferece atendimentos jurídicos gratuitos, de estética e de saúde, como consulta com cardiologista, distribuição de vouchers para exames laboratoriais, citapatológicos, mamografias, auriculoterapia, ventosaterapia, multivacinação, doação de absorventes íntimos e serviços de beleza, além da oferta de atendimentos de órgãos do GDF e de parceiros privados. A iniciativa conta com decoração de Natal e apresentação natalina da Escola da Música da Secretaria de Educação do DF.

Para Celestino Chupel, defensor público-geral do DF, o evento simboliza o compromisso da instituição em olhar para cada mulher como sujeito de direitos, com atendimento integrado que promove dignidade, autonomia e acesso real à Justiça. “Chegamos à 30ª edição fortalecidos e certos de que essa política transforma vidas e reduz desigualdades. A cada nova etapa, reafirmamos nosso dever de garantir que nenhuma mulher fique sem acolhimento, orientação ou proteção. Continuaremos avançando, ampliando nossos serviços e fortalecendo parcerias para que mais mulheres tenham acesso a uma Justiça efetiva, humana e inclusiva”, afirmou.

A ação ocorrerá no Nuclão da DPDF, localizado no Setor Comercial Norte, quadra 01, bloco G, loja 01, Edifício Rossi Esplanada Business, próximo ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran), com atendimento das 8h às 14h.