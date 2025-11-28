Feirão do Trabalhador encerra com quase 2 mil vagas

O Feirão do Trabalhador entra em sua reta final nesta sexta-feira (28/11), oferecendo 1.918 vagas de emprego em diversas áreas do DF. Instalado ao lado da Biblioteca Nacional, o evento acontece das 8h às 20h, e reúne oportunidades para candidatos com diferentes níveis de escolaridade e perfis profissionais. Além das vagas, os participantes têm acesso gratuito a oficinas de qualificação, palestras e mentorias especializadas.
As chances abrangem setores como comércio, atendimento ao público, alimentação, construção civil, logística, tecnologia, serviços administrativos e comunicação. Entre as funções mais procuradas estão atendente de farmácia, operador de caixa, repositor, vendedor, auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha e lavador de veículos. Também há vagas para profissionais especializados e motoristas.
Serviço
Feirão do Trabalhador
Data: de 24 a 28 de novembro
Horário: das 8h às 20h
Local: ao lado da Biblioteca Nacional de Brasília
