Feirão do Trabalhador encerra com quase 2 mil vagas

Evento, instalado ao lado da Biblioteca Nacional, chega ao último dia nesta sexta-feira (28/11) com 1.918 oportunidades de emprego, oficinas de qualificação, palestras e mentorias abertas ao público

Evento acontece das 8h às 20h - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Feirão do Trabalhador entra em sua reta final nesta sexta-feira (28/11), oferecendo 1.918 vagas de emprego em diversas áreas do DF. Instalado ao lado da Biblioteca Nacional, o evento acontece das 8h às 20h, e reúne oportunidades para candidatos com diferentes níveis de escolaridade e perfis profissionais. Além das vagas, os participantes têm acesso gratuito a oficinas de qualificação, palestras e mentorias especializadas.

As chances abrangem setores como comércio, atendimento ao público, alimentação, construção civil, logística, tecnologia, serviços administrativos e comunicação. Entre as funções mais procuradas estão atendente de farmácia, operador de caixa, repositor, vendedor, auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha e lavador de veículos. Também há vagas para profissionais especializados e motoristas.

Serviço

Feirão do Trabalhador

Data: de 24 a 28 de novembro

Horário: das 8h às 20h

Local: ao lado da Biblioteca Nacional de Brasília

Por Vitória Torres
postado em 28/11/2025 07:00 / atualizado em 28/11/2025 07:00
