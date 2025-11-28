InícioCidades DF
ENERGIA ELÉTRICA

Regiões do Guará ficam sem energia nesta sexta-feira (28/11)

Desligamento ocorre das 10h às 16h e afeta residências da QE 36

Desligamento ocorre por manutenção - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A. Press)
Desligamento ocorre por manutenção - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A. Press)

Moradores do Guará devem ficar atentos ao desligamento programado de energia nesta sexta-feira (28/11). A suspensão do fornecimento elétrico ocorrerá das 10h às 16h, para realização de serviços de melhorias e modernização na rede. Serão afetadas as residências da QE 36, Área Especial 10, Lote B.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Segundo a companhia responsável, o corte temporário serve para garantir a segurança dos profissionais que atuarão na manutenção, bem como dos moradores da região. Caso o serviço seja concluído antes do horário previsto, a energia será restabelecida sem aviso prévio.

Além da interrupção programada, podem ocorrer desligamentos inesperados em outras áreas. Nessas situações, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 28/11/2025 07:13 / atualizado em 28/11/2025 07:12
SIGA
x