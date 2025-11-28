Regiões do Guará ficam sem energia nesta sexta-feira (28/11)

Moradores do Guará devem ficar atentos ao desligamento programado de energia nesta sexta-feira (28/11). A suspensão do fornecimento elétrico ocorrerá das 10h às 16h, para realização de serviços de melhorias e modernização na rede. Serão afetadas as residências da QE 36, Área Especial 10, Lote B.
Segundo a companhia responsável, o corte temporário serve para garantir a segurança dos profissionais que atuarão na manutenção, bem como dos moradores da região. Caso o serviço seja concluído antes do horário previsto, a energia será restabelecida sem aviso prévio.
Além da interrupção programada, podem ocorrer desligamentos inesperados em outras áreas. Nessas situações, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116.
