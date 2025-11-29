Homens são presos por furtos de cabos no Sudoeste

Dois homens foram presos pela PMDF por furto de cabos no Sudoeste - (crédito: Divulgação/PMDF)

Dois homens foram presos na manhã deste sábado (29/11) por furto de cabos no Sudoeste. A equipe da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada via denúncia no 190 feita por um cidadão que havia notado a ação criminosa na CLSW 302, próximo a um hortifruti.

No local, os policiais localizaram e detiveram os autores. Um deles, de 32 anos, afirmou trabalhar como motorista de aplicativo e não possuía passagens anteriores pela polícia. O segundo envolvido, 45 anos, já havia sido detido anteriormente pelo crime de furto.

Os dois foram conduzidos à 5ª Delegacia de Polícia, onde foram autuados em flagrante por furto qualificado.