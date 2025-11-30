Mulher morre após colisão entre moto e carro em Santo Antônio do Descoberto

Uma mulher de 21 anos morreu após colisão entre moto e carro em Santo Antônio do Descoberto - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Uma mulher de 21 anos morreu na madrugada deste domingo (30/11) após colisão entre uma moto e um carro, no balão de interseção entre a DF-280 e a DF-190, sentido Santo Antônio do Descoberto. A morte da motociclista foi declarada no local pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Não se sabe a dinâmica do sinistro de trânsito.

O motorista do carro envolvido na colisão foi avaliado pelos militares e não precisou de atendimento hospitalar. O outro ocupante da motocicleta, por sua vez, recusou intervenção médica.

Além de atuarem no sinistro, os militares realizaram o controle do tráfego e ações de prevenção contra possíveis incêndios e novos acidentes. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pelo local.