Exposição marca 30 anos de produções em laboratório de maquetes da FAU/UnB

Visitantes poderão conhecer projetos arquitetônicos produzidos por estudantes da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo ao longo de três décadas de prática

Junio Silva
postado em 25/11/2025 19:46
O Laboratório de Prototipagem, Inovação e Sistemas (Lapis) participa da exposição, contribuindo com impressões 3D e ferramentas digitais - (crédito: Marcela Manzochi)
A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília (FAU/UnB) celebra os trinta anos do Laboratório de Modelos Reduzidos (LMR) com a ExpoMaquete 2025. A exposição, que permanece na Galeria Christina Jucá até sexta-feira (28/11), apresenta uma retrospectiva de trabalhos de estudantes ao longo da história do laboratório.

Coordenada pelos professores Ivan Manoel Rezende e Renan do Nascimento, a ExpoMaquete oferece uma retrospectiva diversa do desenvolvimento da prática de modelagem na formação profissional. 

“As maquetes são objetos que revelam a um público amplo e diverso as maravilhas arquitetônicas idealizadas por estudantes e por grandes nomes da arquitetura brasileira e mundial”, explica Renan, que afirma que a exposição demonstra a capacidade criativa da FAU.

O evento também marca os três anos do Laboratório de Prototipagem, Inovação e Sistemas (Lapis), que contribui à ExpoMaquete 2025 com ferramentas digitais e impressão 3D, possibilitando a criação de artefatos diversos. 

“A atuação do Lapis simboliza a união entre a produção clássica de projetos e artefatos arquitetônicos e as tecnologias contemporâneas de fabricação digital, como corte a laser e impressão 3D”, aponta Renan.

ExpoMaquete 2025

  • Universidade de Brasília - Câmpus Darcy Ribeiro
  • ICC Norte - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
  • Galeria Christina Jucá

