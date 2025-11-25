Exposição marca 30 anos de produções em laboratório de maquetes da FAU/UnB

A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília (FAU/UnB) celebra os trinta anos do Laboratório de Modelos Reduzidos (LMR) com a ExpoMaquete 2025. A exposição, que permanece na Galeria Christina Jucá até sexta-feira (28/11), apresenta uma retrospectiva de trabalhos de estudantes ao longo da história do laboratório.
Coordenada pelos professores Ivan Manoel Rezende e Renan do Nascimento, a ExpoMaquete oferece uma retrospectiva diversa do desenvolvimento da prática de modelagem na formação profissional.
“As maquetes são objetos que revelam a um público amplo e diverso as maravilhas arquitetônicas idealizadas por estudantes e por grandes nomes da arquitetura brasileira e mundial”, explica Renan, que afirma que a exposição demonstra a capacidade criativa da FAU.
O evento também marca os três anos do Laboratório de Prototipagem, Inovação e Sistemas (Lapis), que contribui à ExpoMaquete 2025 com ferramentas digitais e impressão 3D, possibilitando a criação de artefatos diversos.
“A atuação do Lapis simboliza a união entre a produção clássica de projetos e artefatos arquitetônicos e as tecnologias contemporâneas de fabricação digital, como corte a laser e impressão 3D”, aponta Renan.
ExpoMaquete 2025
- Universidade de Brasília - Câmpus Darcy Ribeiro
- ICC Norte - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
- Galeria Christina Jucá