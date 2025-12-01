Exposição reúne arte e reciclagem na Câmara Legislativa do DF

A 2ª edição da Mostra Extraordinária reúne obtras produzidas a partir da reciclagem - (crédito: Gabriela Pires)

Nesta segunda-feira (1º/12), o Espaço Cultural Athos Bulcão, na Câmara Legislativa, receberá a 2ª edição da Mostra Extraordinária. O projeto expõe a criatividade de mulheres que transformam lixo em sustento e arte. A Mostra estará aberta para visitação até o dia 26 de dezembro, de segunda a sexta, das 9h às 19h.

O evento evidencia as trabalhadoras da Central de Reciclagem do Varjão (CRV) e as obras produzidas a partir de materiais descartados. A exposição visa não só valorizar os produtos finais, como também destacar o processo de produção das peças e as dificuldades enfrentadas pelas artistas. A Mostra busca integrar arte e sustentabilidade.

A CRV foi fundada em 2008 por um grupo de mulheres e, atualmente, conta com 39 trabalhadores, sendo 25 mulheres. A renda gerada a partir da venda das obras expostas será revertida em benfeitorias para a CCRV, favorecendo sua estrutura e as condições de trabalho de quem garante seu sustento com a reciclagem.

Serviço

Mostra Extraordinária - 2ª Edição

Desta segunda-feira (1/12) ao dia 26 de dezembro, de segunda a sexta, das 9h às 19h, no Espaço Cultural Athos Bulcão - Foyer do Plenário (Câmara Legislativa do DF). Entrada gratuita. Livre para todos os públicos.