Gama recebe primeiro Espaço Mobilidade para apoiar motoboys do DF

A cidade do Gama recebeu, nesta segunda-feira (1º/12), a primeira unidade do Espaço Mobilidade – Projeto PRESMOB, que vai atender mais de 500 motoboys com estrutura adequada, equipamentos, capacitação profissional e uma bolsa de apoio.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Pensado para ampliar o conforto e a dignidade de quem atua na mobilidade urbana do Distrito Federal — como motoboys, taxistas e motoristas de aplicativo —, o espaço oferece micro-ondas, água filtrada gelada e natural, mesas para alimentação, tomadas para carregamento de celulares, Wi-Fi gratuito e atendimento permanente com apoio de associações e sindicatos parceiros. A inauguração reuniu mais de 120 líderes da categoria.
Idealizada a partir de uma emenda parlamentar do ex-deputado federal e atual secretário do GDF, Gilvan Máximo, a iniciativa recebeu investimento de R$ 2,25 milhões. O governo já confirmou que outras duas unidades do Espaço Mobilidade serão instaladas em diferentes regiões do Distrito Federal.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Saiba Mais