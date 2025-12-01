InícioCidades DF
MOBILIDADE

Gama recebe primeiro Espaço Mobilidade para apoiar motoboys do DF

Projeto PRESMOB ofertará estrutura, capacitação e benefícios a mais de 500 motociclistas

Inauguração reuniu mais de 120 líderes do segmento - (crédito: Divulgação)
Inauguração reuniu mais de 120 líderes do segmento - (crédito: Divulgação)

A cidade do Gama recebeu, nesta segunda-feira (1º/12), a primeira unidade do Espaço Mobilidade – Projeto PRESMOB, que vai atender mais de 500 motoboys com estrutura adequada, equipamentos, capacitação profissional e uma bolsa de apoio.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Pensado para ampliar o conforto e a dignidade de quem atua na mobilidade urbana do Distrito Federal — como motoboys, taxistas e motoristas de aplicativo —, o espaço oferece micro-ondas, água filtrada gelada e natural, mesas para alimentação, tomadas para carregamento de celulares, Wi-Fi gratuito e atendimento permanente com apoio de associações e sindicatos parceiros. A inauguração reuniu mais de 120 líderes da categoria.

Idealizada a partir de uma emenda parlamentar do ex-deputado federal e atual secretário do GDF, Gilvan Máximo, a iniciativa recebeu investimento de R$ 2,25 milhões. O governo já confirmou que outras duas unidades do Espaço Mobilidade serão instaladas em diferentes regiões do Distrito Federal.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 01/12/2025 23:52
SIGA
x