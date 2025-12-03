Filha de Rodriguinho, Aretha celebra o protagonismo negro no audiovisual

Formada em Artes Cênicas e construindo sua trajetória com disciplina e afeto, Aretha, filha do cantor Rodriguinho, vive um momento de afirmação na carreira como atriz. Com o apoio constante da família, ela tem ampliado sua presença no audiovisual brasileiro e se posiciona sobre a importância da representatividade dentro e fora das telas.

Mulher negra em ascensão no mercado, Aretha observa com otimismo as transformações recentes na indústria. Para ela, ver cada vez mais pessoas negras protagonizando histórias marca um avanço essencial, mas também reforça que o movimento precisa ir além.

“Eu fico muito feliz de ver o aumento de pessoas negras em produções do audiovisual brasileiro. É bonito celebrar esse protagonismo, que vem crescendo cada vez mais. Mas também é importante que isso aconteça nos bastidores, que tenhamos diretores, roteiristas, produtores negros. Só assim esse movimento ganha força real e se sustenta de verdade.”

A atriz também destaca que o Brasil vive um momento inspirador na cultura e no cinema, com reconhecimento nacional e internacional.

“É impossível não se animar com o que está acontecendo. Iniciamos o ano ganhando um Oscar de Melhor Filme Internacional, tivemos uma novela das nove movimentando as redes, e agora duas séries brasileiras ocupando posições importantes no ranking global. Além disso, existe uma chance real de, pelo segundo ano consecutivo, termos um filme disputando o Globo de Ouro e o Oscar. É um período muito bonito para quem faz arte no Brasil.”

Aretha segue se preparando para novos desafios na atuação, acreditando no impacto das narrativas diversas e na potência de ver e ser uma nova geração de artistas negros ocupando espaços de protagonismo.