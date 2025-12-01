Cozinheiro é esfaqueado após negar marmita de graça em restaurante

Um cozinheiro de 48 anos foi agredido, amarrado e esfaqueado dentro do restaurante Lagarfu, na QNN 17, em Ceilândia, na tarde desse domingo (30/11). Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o ataque ocorreu por volta das 15h, após o funcionário se recusar a entregar uma marmita de graça a um dos suspeitos.

A vítima fechava o estabelecimento quando foi surpreendida por dois homens, que o esfaquearam na mão e próximo ao pescoço. Depois, o amarraram e o levaram para o banheiro, onde foi agredido. Durante a ação, a dupla roubou R$ 2,5 mil do cozinheiro e R$ 4,3 mil do restaurante, além de celular, chave do carro, carregadores e caixas de som.

A dona do restaurante chegou durante a agressão e pediu que o funcionário fosse liberado. Após o crime, os suspeitos fugiram e ainda não foram localizados. O cozinheiro foi socorrido ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), recebeu atendimento e já teve alta hospitalar.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar prestaram apoio na ocorrência. O caso é investigado pela 19ª Delegacia de Polícia, na P Norte-Ceilândia, como tentativa de latrocínio. Em nota, a unidade informou que trabalha para identificar e prender os autores.

