Professor de Virginia desabafa sobre missão de fazer famosa ter samba no pé

Carlinhos Salgueiro, novo professor de samba de Virginia Fonseca, resolveu se posicionar publicamente após ler um comentário desdenhoso sobre o desempenho da influenciadora nos ensaios para o Carnaval.
A empresária, que será rainha de bateria da Grande Rio em 2026, tem recebido olhares atentos desde que anunciou sua estreia na Marquês de Sapucaí.
Durante uma entrevista em que falava sobre o processo de preparação com Virginia, Carlinhos teve sua fala comentada por um internauta que, apesar de elogiar suas palavras, questionou a aptidão da influenciadora para o samba.
“Adorei a resposta dele, mas, infelizmente, o samba não é para ela”, opinou o usuário nas redes sociais.
O comentário não passou despercebido pelo professor, que reagiu com firmeza e reafirmou seu compromisso com o trabalho:
“Não vou desistir”, escreveu, demonstrando confiança na evolução da aluna até o desfile oficial.
A resposta do coreógrafo gerou novas reações nas redes, dividindo opiniões. Enquanto alguns apoiaram a persistência do profissional, outros voltaram a criticar Virginia.
“Eu acho ela bonita como vendedora dos produtos dela, em trabalhar com imagem dela, agora para carnaval ainda está faltando algo!”, comentou uma usuária no Instagram.
